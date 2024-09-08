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ЦАХАЛ сообщил о массированной атаке с территории Ливана

ЦАХАЛ зафиксировал запуск около 50 снарядов со стороны Ливана

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Zhang Tianlang/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала обстрел северных районов страны с территории Ливана, сообщалось о порядка 50 запущенных снарядов. Об этом сообщила пресс-служба армии.

«После срабатывания сирен, которые прозвучали в 05:35 (совпадает с московским. — «Газета.Ru») в Верхней Галилее, было обнаружено около 30 снарядов, которые пересекли границу со стороны Ливана», — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ добавил, что система ПВО перехватила несколько снарядов, остальные упали на открытой местности. О пострадавших не сообщалось.

После прозвучавших сирен в 00:57 и между 02:34 и 02:39 в районе города Кирьят-Шмона, был также зафиксирован запуск еще 20 снарядов со стороны Ливана. Большая часть снарядов была также перехвачена, о пострадавших не сообщалось.

4 сентября израильские военные зафиксировали порядка 65 запусков снарядов с территории Ливана по северным районам еврейского государства. На севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее РФ обратилась к сторонам конфликта на Ближнем Востоке.

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