Российские бойцы уничтожили в Курской области за день три пикапа и микроавтобус с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также другую технику. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, удалось также уничтожить одну ББМ (боевую бронированную машину) и одно артиллерийское орудие.

«Достаточно-таки большое количество противника уничтожено», — подытожил Алаудинов.

Он обратил внимание, что линия боевого соприкосновения особых изменений не претерпела. На фронте, как подчеркнул Алаудинов, боевая, рабочая обстановка. Он выразил уверенность, что она так и останется контролируемой.

22 августа командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что российские солдаты подбили танк Abrams на территории Курской области.

Ранее Су-25 нанесли удар по ВСУ в приграничном районе Курской области.