Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спецназ «Ахмат» уничтожил пять единиц техники ВСУ в Курской области

Алаудинов заявил о ликвидации трех пикапов, ББМ и автобуса ВСУ в Курской области

close
Телеграм-канал «РИА Новости»

Российские бойцы уничтожили в Курской области за день три пикапа и микроавтобус с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также другую технику. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, удалось также уничтожить одну ББМ (боевую бронированную машину) и одно артиллерийское орудие.

«Достаточно-таки большое количество противника уничтожено», — подытожил Алаудинов.

Он обратил внимание, что линия боевого соприкосновения особых изменений не претерпела. На фронте, как подчеркнул Алаудинов, боевая, рабочая обстановка. Он выразил уверенность, что она так и останется контролируемой.

22 августа командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что российские солдаты подбили танк Abrams на территории Курской области.

Ранее Су-25 нанесли удар по ВСУ в приграничном районе Курской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами