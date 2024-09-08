Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские танкисты рассказали о тактике боя против Abrams и Leopard

РИА: танкисты ВС РФ используют современную тактику боя против Abrams и Leopard

close
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Члены экипажа Т-72Б3М группировки войск «Днепр» подробно рассказали о современной тактике боя, которая используется для уничтожения американских танков Abrams и немецких танков Leopard. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сначала бронебойным. Потом кумулятивом. А потом уже фугасом, чтобы добить всех вокруг. Кто вышел то есть. Ну задеть экипаж… Или сбить «гуслю» (гусеницу танка. – «Газета.Ru»), если кумулятив не прожег и не было взрыва танка», — сказал наводчик-оператор Т-72Б3М с позывным «Гламурный».

По его словам, все тонкости борьбы с натовскими танками, переданным Вооруженным силам Украины (ВСУ), отрабатывались на полигоне. Для этого российские танкисты использовали макет с обозначенными уязвимыми зонами.

Как отметил командир Т-72Б3М с позывным «Кутузов», этот танк может выдержать «вообще все».

22 августа журнал Military Watch Magazine написал, что Украина за последние шесть месяцев потеряла около 20 американских танков Abrams M1A1 из 31 поставленного.

Ранее на Украине признали, что военная помощь США не остановит продвижение российской армии.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами