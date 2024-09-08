Члены экипажа Т-72Б3М группировки войск «Днепр» подробно рассказали о современной тактике боя, которая используется для уничтожения американских танков Abrams и немецких танков Leopard. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сначала бронебойным. Потом кумулятивом. А потом уже фугасом, чтобы добить всех вокруг. Кто вышел то есть. Ну задеть экипаж… Или сбить «гуслю» (гусеницу танка. – «Газета.Ru»), если кумулятив не прожег и не было взрыва танка», — сказал наводчик-оператор Т-72Б3М с позывным «Гламурный».

По его словам, все тонкости борьбы с натовскими танками, переданным Вооруженным силам Украины (ВСУ), отрабатывались на полигоне. Для этого российские танкисты использовали макет с обозначенными уязвимыми зонами.

Как отметил командир Т-72Б3М с позывным «Кутузов», этот танк может выдержать «вообще все».

22 августа журнал Military Watch Magazine написал, что Украина за последние шесть месяцев потеряла около 20 американских танков Abrams M1A1 из 31 поставленного.

Ранее на Украине признали, что военная помощь США не остановит продвижение российской армии.