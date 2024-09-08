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На Западе назвали катастрофой потери ВСУ после ударов ВС России

Меркурис: удары ВС России резко сократили число число ATACMS и HIMARS у ВСУ

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Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские войска своими ударами сократили число дальнобойных ракет ATACMS и пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, стоящих на вооружении украинской армии. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

По его словам, Вооруженные силы Украины потеряли 13 HIMARS и РСЗО M-270.

«Мы уже не слышим так много сообщений об их работе», — сказал эксперт.

Он отметил, что потеря этой техники является катастрофой для Украины, так как США и их союзники менее охотно поставляют Киеву HIMARS и боеприпасы к ним.

6 сентября в министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю потеряли в зоне проведения специальной военной операции (СВО) до 16 215 военнослужащих.

В Минобороны также рассказали, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю сбили украинский МиГ-29, а также 367 беспилотников Вооруженных сил Украины. Кроме того, были перехвачены семь ракет ATACMS, 20 управляемых авиационных бомб Hammer, 54 реактивных снаряда HIMARS и Vampire.

Ранее в Британии заявили, что уничтожение американской техники стало рутиной для РФ.

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