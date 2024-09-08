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На Украине заявили об окружении ВСУ в ДНР

«Страна.ua»: ВСУ попали в окружение на Покровском направлении в ДНР

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в окружение на Покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на бойца украинского националистического батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Станислава Бунятова.

По его словам, украинские войска были окружены между населенными пунктами Лысовка и Желанное. Украинский боец заявил, что в частях, оказавшихся в окружении, много раненых. Он назвал ситуацию очень сложной.

6 сентября ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что Вооруженные силы России за неделю выровняли линию фронта в ДНР и расширили плацдарм для наступления у ключевых хабов ВСУ в этом регионе.

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что таких темпов наступления российской армии в Донбассе, как сейчас, давно не было.

По его словам, сейчас речь идет не о том, чтобы двигаться в Донбассе по 200, по 300 метров вперед. Вооруженные силы России ставят под контроль уже территории «не по 200-300 метров, а квадратными километрами», уточнил глава государства.

Ранее на Западе заявили, что линии обороны ВСУ в Донбассе находятся на грани обрушения.

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