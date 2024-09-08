Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Командир ВСУ предупредил об обрушении фронта

Командир ВСУ Ярославский: потеря Красноармейска обернется обрушением фронта

close
Eugene Symonenko/Shutterstock/FOTODOM

Если Украина потеряет контроль над городом Красноармейск (украинское название — Покровск), то это приведет к обрушению всего фронта. Об этом в эфире телеканала «Фабрика новостей» заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский.

По его словам, в случае потери данного населенного пункта «посыплется вся логистическая цепочка, вся линия фронта» и российские войска «на этой волне» смогут дойти до остальных городов Донецкой народной республики (ДНР).

Офицер считает, что именно из-за приоритетности этого направления Вооруженные силы РФ усилили давление на украинскую армию в районе Красноармейска, в то время как у ВСУ уже нет возможности сопротивляться.

«Не можем это делать максимально, потому что много бригад задействовано на Курском направлении», — сказал он.

Ярославский также отметил, что потеря Красноармейска станет гораздо более сильным ударом для ВСУ, чем падение Авдеевки, Артемовска и Соледара.

6 сентября ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что Вооруженные силы России за неделю выровняли линию фронта в ДНР и расширили плацдарм для наступления у ключевых хабов ВСУ в этом регионе.

Ранее на Западе заявили, что линии обороны ВСУ в Донбассе находятся на грани обрушения.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами