Если Украина потеряет контроль над городом Красноармейск (украинское название — Покровск), то это приведет к обрушению всего фронта. Об этом в эфире телеканала «Фабрика новостей» заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский.

По его словам, в случае потери данного населенного пункта «посыплется вся логистическая цепочка, вся линия фронта» и российские войска «на этой волне» смогут дойти до остальных городов Донецкой народной республики (ДНР).

Офицер считает, что именно из-за приоритетности этого направления Вооруженные силы РФ усилили давление на украинскую армию в районе Красноармейска, в то время как у ВСУ уже нет возможности сопротивляться.

«Не можем это делать максимально, потому что много бригад задействовано на Курском направлении», — сказал он.

Ярославский также отметил, что потеря Красноармейска станет гораздо более сильным ударом для ВСУ, чем падение Авдеевки, Артемовска и Соледара.

6 сентября ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что Вооруженные силы России за неделю выровняли линию фронта в ДНР и расширили плацдарм для наступления у ключевых хабов ВСУ в этом регионе.

Ранее на Западе заявили, что линии обороны ВСУ в Донбассе находятся на грани обрушения.