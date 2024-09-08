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Украину предупредили о рисках использования F-16

BI: условия для использования F-16 на Украине остаются рискованными

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Истребители F-16 опасно использовать в зоне спецоперации на Украине. Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на мнение отставного американского военно-морского летчика Винсента Айелло.

«Полеты на истребителях — опасное занятие даже в условиях отсутствия какой-либо угрозы», — отметил эксперт.

По словам военного аналитика, в любом случае это будет «очень хаотичная ситуация». Он пояснил, что ее усугубляет отсутствие опыта применения боевых машин: новый самолет впервые начинает работать в зоне украинского конфликта. Айелло подчеркнул, что оперативную обстановку для военных самолетов осложняют массивные удары российской армии.

Эксперт обратил внимание, что F-16 сильно отличаются от истребителей советской эпохи. Айелло добавил, что летать на истребителях, да еще и управлять ими в бою, достаточно рискованно.

6 сентября глава минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс на заседании контактной группы по военному содействию Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии анонсировал, что страна поставит Киеву ракеты класса «воздух — воздух» для F-16, а также запчасти и различное оборудование на €80 млн.

Ранее Зеленский заявил, что Украине мало переданных истребителей F-16.

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Операция на Украине
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