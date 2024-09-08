Хуситы сбили ракетой американский дрон MQ-9 Reaper

Хуситы сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. С таким утверждением выступил военный представитель движения Яхья Сариа, передает принадлежащий йеменскому движению «Ансар Аллах» телеканал Al Masirah.

«Средства ПВО Йемена <…> смогли сбить американский беспилотник MQ-9, », - сказал Сариа.

Он уточнил, что дрон совершал враждебные действия в небе над провинцией Мариб.

В начале августа хуситы, контролирующего север страны, уже сбивали ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Куб» американский MQ-9 Reaper.

13 августа стало известно о захвате хуситами офиса Управления ООН по правам человека в столице Йемена. По словам главы УВКПЧ Фолькера Тюрка, инцидент «полностью противоречит привилегиям и иммунитетам» всемирной организации. При захвате были конфискованы находящиеся там документы и транспортные средства.

Ранее хуситы использовали новый дрон при атаке на Тель-Авив.