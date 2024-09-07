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Над Курской областью ликвидировали украинский дрон

Средства ПВО сбили дрон ВСУ над Курской областью

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Inna Varenytsia/Reuters

Минобороны РФ сообщило о попытке украинского дрона атаковать территорию России, БПЛА был уничтожен над Курской областью.

По данным оборонного ведомства, ВСУ попытались атаковать объекты в РФ при помощи беспилотника самолетного типа около 22:25. Его ликвидировали дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО).

Прошлой ночью беспилотник ВСУ был подавлен в Острогожском районе Воронежской области. После падения БПЛА начался пожар, распространившийся на взрывоопасные предметы, и детонация. Кроме того, загорелась сухая растительность. В трех населенных пунктах ввели режим ЧС, местных жителей эвакуировали к родственникам, знакомым или в пункты временного размещения, а движение автотранспорта с 51-го по 105-й километр автодороги Воронеж — Луганск было полностью перекрыто.

Ранее в Белгородской области начали тестировать «Ступор» против дронов.

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