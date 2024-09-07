«Хезболла» применила дроны для ударов по позициям Армии обороны Израиля

Бойцы шиитской милиции «Хезболла» применили беспилотники для нанесения ударов по некоторым позициям Армии обороны Израиля в пограничных районах Верхней Галилеи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные военно-информационной службы формирования.

«Бойцы исламского сопротивления применили БПЛА при атаке на штаб и казарму 91-й территориальной дивизии «Ха-Галил», — отметили в сообщении, уточнив, что атака была направлена на кибуц Айелет-ха-Шахар, расположенном в долине Хоула.

В результате удара удалось поразить все наземные цели, в рядах противника зафиксированы потери.

В сводке напомнили, что до этого дроны «Хезболла» атаковали базу израильских спецподразделений в районе Мейшар, а также армейские лагеря в поселениях Манот и Мисгав Ам. Всего за сутки по территории Израиля выпустили более сорока боеприпасов.

В ночь на 4 сентября «Хезболла» заявила об атаке на позиции ЦАХАЛ в Галилее с помощью дронов и ракет

Ранее армия Израиля уничтожила туннель ХАМАС длиной более 1 км на севере сектора Газа.