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В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации перехватили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области, предотвратив попытку атаки. Об этом сообщили журналистам в Минобороны.

«Силы ПВО пресекли попытку киевского режима нанести террористический удар по объектам на территории России. Украинский БПЛА самолетного типа был уничтожен над Белгородской областью», - сообщили в военном ведомстве, отметив, что инцидент произошел 7 сентября в 20:10 мск.

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что три населенных пункта региона подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По его словам, в Шебекинском городском округе в поселке Шамино дрон атаковал автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Его в тяжелом состоянии со множественными ранениями карета скорой помощи доставила в городскую больницу №2 Белгорода.

Минобороны сообщало, что в ночь на 7 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и еще одним регионом.

Ранее ВСУ применили БПЛА с технологией, используемой нацистами во Второй мировой

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