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В США намерены расширить расследование о выводе войск из Афганистана

WP: республиканцы расширяют расследование о выводе сил США из Афганистана

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Senior Airman Taylor Crul/U.S. Air Force/AP

Республиканцы в Конгрессе США намерены расширить расследование относительно вывода американских войск из Афганистана и сделать это центральным вопросом в своей предвыборной критике демократов. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Республиканцы в Конгрессе США расширяют расследование ухода администрации Байдена из Афганистана и добиваются получения дополнительных показаний свидетелей», — цитирует издание источники.

Издание отмечает, что республиканцы в комитете по иностранным делам Палаты представителей планируют вызвать на слушания американских военачальников, руководивших войсками в Кабуле в августе 2021 года. Некоторые из них ранее критиковали решения администрации президента Джо Байдена по Афганистану.

В статье также говорится, что кандидат в президенты Дональд Трамп планирует сосредоточить свою предвыборную кампанию на потерях американской армии во время вывода войск из Афганистана и использовать этот вопрос для критики политических оппонентов.

До этого госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена вызвали в конгресс по требованию законодателей палаты представителей для дачи показаний о выводе американских войск из Афганистана в 2021 году.

Ранее Трампа назвали причастным к выводу войск из Афганистана.

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