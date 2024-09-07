В США намерены расширить расследование о выводе войск из Афганистана

Республиканцы в Конгрессе США намерены расширить расследование относительно вывода американских войск из Афганистана и сделать это центральным вопросом в своей предвыборной критике демократов. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Республиканцы в Конгрессе США расширяют расследование ухода администрации Байдена из Афганистана и добиваются получения дополнительных показаний свидетелей», — цитирует издание источники.

Издание отмечает, что республиканцы в комитете по иностранным делам Палаты представителей планируют вызвать на слушания американских военачальников, руководивших войсками в Кабуле в августе 2021 года. Некоторые из них ранее критиковали решения администрации президента Джо Байдена по Афганистану.

В статье также говорится, что кандидат в президенты Дональд Трамп планирует сосредоточить свою предвыборную кампанию на потерях американской армии во время вывода войск из Афганистана и использовать этот вопрос для критики политических оппонентов.

До этого госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена вызвали в конгресс по требованию законодателей палаты представителей для дачи показаний о выводе американских войск из Афганистана в 2021 году.

Ранее Трампа назвали причастным к выводу войск из Афганистана.