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СМИ: немецкие истребители провели маневры у границы России

Bild: истребители ФРГ Eurofighter провели маневры у границы с РФ в Финляндии

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Borja Suarez/Reuters

Немецкие истребители Eurofighter выполнили серию маневров в непосредственной близости от финской деревни Хосио, всего в 180 километрах от российской границы. Три самолета совершили несколько заходов на взлет и посадку при минимальном использовании наземных сил, сообщает издание Bild.

«Истребители Eurofighter отработали маневры приземления на короткой дистанции. После дозаправки на месте, они вернулись на базу ВВС Рованиеми в Финляндии», - заявили представители немецких ВВС газете.

В учениях приняли участие 30 военнослужащих бундесвера и пять самолетов, включая три истребителя Eurofighter и два военно-транспортных самолета А-400М. По словам ВВС Германии, цель учений заключалась в демонстрации способности быстро развернуть боевые силы при минимальном логистическом обеспечении.

Этот шаг Германии является ответом на якобы возросшую угрозу со стороны России, отмечается в публикации.

До этого министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что власти ФРГ обязаны принимать активное участие в защите Украины, так как это поможет избежать появления российских войск на границе самой Германии и Польши.

Ранее США обвинили в намеренном распространении лжи о желании РФ начать войну против НАТО.

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