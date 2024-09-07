СМИ: немецкие истребители провели маневры у границы России

Немецкие истребители Eurofighter выполнили серию маневров в непосредственной близости от финской деревни Хосио, всего в 180 километрах от российской границы. Три самолета совершили несколько заходов на взлет и посадку при минимальном использовании наземных сил, сообщает издание Bild.

«Истребители Eurofighter отработали маневры приземления на короткой дистанции. После дозаправки на месте, они вернулись на базу ВВС Рованиеми в Финляндии», - заявили представители немецких ВВС газете.

В учениях приняли участие 30 военнослужащих бундесвера и пять самолетов, включая три истребителя Eurofighter и два военно-транспортных самолета А-400М. По словам ВВС Германии, цель учений заключалась в демонстрации способности быстро развернуть боевые силы при минимальном логистическом обеспечении.

Этот шаг Германии является ответом на якобы возросшую угрозу со стороны России, отмечается в публикации.

До этого министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что власти ФРГ обязаны принимать активное участие в защите Украины, так как это поможет избежать появления российских войск на границе самой Германии и Польши.

Ранее США обвинили в намеренном распространении лжи о желании РФ начать войну против НАТО.