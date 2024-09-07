Суд Тайваня вынес приговор офицерам разведки за шпионаж в пользу Китая

В Тайване суд вынес приговор троим офицерам военной разведки за шпионаж в пользу Китая. Об этом сообщила газета Taipei Times.

Все трое были признаны виновными в создании агентурной сети и передаче секретной информации спецслужбам КНР. В списке утечек названы сведения об организационной структуре и персонале тайваньской разведки и ее источниках на континенте.

По версии обвинения, первым в 1999 году китайскими спецслужбами был завербован полковник Чжан Чао-ян. В дальнейшем он склонил к сотрудничеству с разведкой КНР полковника Чжоу Тянь-цзы и генерал-майора Юэ Чжи-чжун, который курировал в военной разведке Тайваня работу по материковому Китаю. За сотрудничество они получали деньги, бесплатные поездки и содействие в развитии их бизнеса.

Полковник в отставке Чан Чао-ян приговорен к 18 месяцам заключения, полковник в отставке Чжоу Тянь-цзы — к 14 месяцам, а генерал-майор в отставке Юэ Чжи-чжун — к 10 месяцам тюрьмы. Полковник Ван Та-ван, которого следствие также считало причастным, оправдан судом из-за отсутствия доказательств.

До этого на Тайване арестовали экс-кандидата на пост главы администрации острова. Политика подозревают в коррупции.

Тайвань объявил о независимости в 1949 году, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. В Китае не признают этого. Согласно Конституции КНР Тайвань входит в состав единого Китая.

Ранее Тайвань предложил Китаю отобрать у России Дальний Восток.