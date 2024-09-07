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Экс-полковник СБУ заявил об угрозе обвала фронта ВСУ в районе Покровска

Полковник СБУ Стариков: Россия достигла оперативного успеха в ДНР

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Politeka» заявил, что украинским военным приходится иметь дело с оперативным успехом российских бойцов в районе Покровска (российское название — Красноармейск) в Донбассе.

«На Покровском направлении противник достиг оперативно-тактического успеха, потому что, начиная с Авдеевки — это 40 километров, а прохождение 40-50 километров — это уже оперативное направление», — сказал он, пояснив, что говорит это, основываясь на военной науке.

Стариков отметил, что на данный момент в рядах украинской армии в районе Красноармейска происходит «стачивание» личного состава, и неизвестно, есть ли у ВСУ есть резервы для восполнения потерь.

Он подчеркнул, что в случае отсутствия резервов, если ситуация продолжится, российские войска дойдут до Покровска, также может произойти прорыв и обвал фронта.

Накануне британское издание The Spectator писало, что потеря Красноармейска станет сокрушительным ударом для Украины и может вынудить ВСУ уйти за границы территории Донецкой народной республики (ДНР). Автор статьи процитировал пресс-секретаря 59-й мотопехотной бригады ВСУ, который заявил, что Вооруженные силы РФ в ДНР в 10 раз превосходят украинскую армию по количеству выпускаемых снарядов.

Красноармейск является районным центром на северо-западе ДНР. На 2022 год население города составляло более 61 тысячи человек.

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, сколько продержатся ВСУ в Донбассе.

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