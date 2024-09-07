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Британский эксперт высказался о деградации украинской ПВО

Аналитик Меркурис: система ПВО Украины, по сути, рухнула

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Global Look Press

Масштабные воздушные удары российских войск по Львову, находящемуся на западной границе Украины, могут свидетельствовать об истощении украинских систем ПВО. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал британский эксперт Александр Меркурис.

«У меня возникло ощущение, что вся система ПВО Украины, по сути, рухнула», — отметил он, говоря о поражении объектов на западе страны.

По словам Меркуриса, у него создалось впечатление, что ракеты смогли прорваться к своим целям практически беспрепятственно. Он напомнил, что Львов является крупным логистическим центром, куда приходит много военных грузов из стран запада.

4 сентября сообщалось, что российские военные ночью нанесли удар по крупному железнодорожному вокзалу в городе Львове. По информации издания «Военное обозрение», атаке подверглись вокзал «Львов-Главный» и крупнейшее на западе страны локомотивное депо. В материале со ссылкой на местные паблики уточняется, что удар произошел во время транспортировки оборудования и боеприпасов из польского города Жешув.

В тот же день стало известно, что Россия нанесла групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, которые находятся в городе Львове. Для атаки использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

Ранее британский эксперт оценил значимость удара по институту в Полтаве.

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