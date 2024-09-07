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На Западе заявили о тревожных планах Киева

Журналист Боуз: Киев близок к тому, чтобы перейти красные линии России

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Efrem Lukatsky/AP

Американская помощь Украине
может спровоцировать Россию на более агрессивные действия и привести к потенциальной прямой конфронтации между двумя ядерными державами. С таким предупреждением выступил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, комментируя слова главы Пентагона Ллойда Остина о передаче Украине дальнобойных ракет.

Боуз подчеркнул, что поставки таких вооружений могут вступить в прямой конфликт с «красными линиями» России, обозначенными президентом Владимиром Путиным. Эти красные линии включают в себя любые попытки угрожать безопасности территории России или интересам ее союзников. Передача Украине дальнобойных ракет может быть расценена как прямое нарушение этих принципов, потенциально провоцируя масштабную эскалацию конфликта.

«Их марионетки на Украине очень близки к тому, чтобы пересечь их (красные линии)», — написал Боуз.

До этого Остин заявил журналистам, что предоставление дальнобойных ракет Украине не сыграет решающую роль в конфликте, поэтому Штаты и отказываются их поставлять. Немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего сервиса для хранения файлов Megaupload Ким Дотком назвал эти заявления шефа Пентагона «отступлением США» и «шагом вниз по лестнице эскалации».

Ранее Остин сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине

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