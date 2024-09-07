ВСУ атаковали частный дом и автомобиль в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Белгородскую область, на этот раз пострадали город Шебекино и еще три села. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Шебекино дрон атаковал грузовой автомобиль, машина получила повреждения.

«Кроме того, в Шебекинском городском округе произошло возгорание подстилки в лесном массиве, сотрудники МЧС ликвидировали все очаги возгорания», — уточнил Гладков.

В Прохоровском районе вблизи села Призначное при проведении полевых работ трактор наехал на боеприпас. В селе Логачевка Валуйского городского округа снаряд прилетел в частный жилой дом.



Кроме того, в селе Дроновка Грайворонского городского округа снаряд также попал в частный дом и пробил крышу. Как уточнил Гладков, ни в одном из этих случаев не было пострадавших.

До этого сообщалось, что ВСУ обстреляли Горловку в ДНР. Как сообщил мэр города Иван Приходько, пять человек получили ранения.

Ранее город Шебекино три раза за вечер подвергся обстрелам со стороны ВСУ.