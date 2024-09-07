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На границе Афганистана и Пакистана начались вооруженные столкновения

Афганистан и Пакистан возобновили бои в районе спорной границы

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Felipe Dana/AP Photo

Боевые столкновения между захватившим в Афганистане власть радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) и пограничными войсками Пакистана возобновилось в районе спорной границы двух стран. Об этом сообщает афганский телеканал TOLOnews, ссылаясь на источник.

В публикации говорится, что столкновения начались у границы в провинции Хост, которая расположена на востоке Афганистана, примерно в 16:00 по местному времени (14:30 мск). Источник рассказал, что в боях задействованы тяжелые вооружения.

4 сентября телеканал рассказывал, что в провинции Хост начались столкновения между талибами и пакистанскими пограничниками из-за возведения афганской стороной форпостов в районе спорной границы. На следующий день журналисты, ссылаясь на представителя Минобороны талибов Инаятуллу Харазми, сообщили о завершении боев. Он отметил, что пакистанская сторона первой открыла огонь.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

Ранее одна из стран СНГ исключила «Талибан» из списка запрещенных организаций.

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