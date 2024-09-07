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На Западе заявили о переломном моменте в конфликте на Украине

FQ: конфликт на Украине подошел к переломному моменту

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В спецоперации на Украине наступил переломный этап — расстановка сил, которая сейчас не в пользу Украины, может поменяться только в случае прямого участия НАТО. Об этом говорится в материале итальянской газеты Fatto Quotidiano.

«Российско-украинский конфликт подошел к переломному моменту. Украина, которая на данный момент проигрывает, может изменить ход борьбы только в случае дальнейшей эскалации при непосредственном участии НАТО», — пишет газета.

По мнению авторов статьи, Западу необходимо предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта между Россией и Украиной, так как она может привести к катастрофическим последствиям.

Издание отмечает, что ВСУ уже совершили вторжение в Курскую область, используя вооружение НАТО, что может спровоцировать «катастрофическую военную кампанию».

На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может гарантировать поддержку Украине в будущем.

Ранее шеф Пентагона заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров.

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Операция на Украине
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