В спецоперации на Украине наступил переломный этап — расстановка сил, которая сейчас не в пользу Украины, может поменяться только в случае прямого участия НАТО. Об этом говорится в материале итальянской газеты Fatto Quotidiano.

«Российско-украинский конфликт подошел к переломному моменту. Украина, которая на данный момент проигрывает, может изменить ход борьбы только в случае дальнейшей эскалации при непосредственном участии НАТО», — пишет газета.

По мнению авторов статьи, Западу необходимо предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта между Россией и Украиной, так как она может привести к катастрофическим последствиям.

Издание отмечает, что ВСУ уже совершили вторжение в Курскую область, используя вооружение НАТО, что может спровоцировать «катастрофическую военную кампанию».

На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может гарантировать поддержку Украине в будущем.

Ранее шеф Пентагона заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров.