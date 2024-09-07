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На полигоне «Эдельвейс» в Киргизии начались военные учения стран ОДКБ

В Киргизии стартовали учения ОДКБ «Взаимодействие-2024»

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

На полигоне «Эдельвейс» в Киргизии стартовали командно-штабные учения сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2024». Об этом сообщает ТАСС.

В учениях задействованы около 1500 военнослужащих и до 300 единиц военной и специальной техники, включая авиацию, беспилотники, боевые катера и средства противовоздушной обороны.

Обращаясь к участникам учений, министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов отметил, что террористические, сепаратистские и экстремистские силы стали серьезной проблемой для стран ОДКБ, а странам-участникам договора о коллективной безопасности нужно находить «любые возможности для сверки позиций и согласования совместных шагов» для борьбы с современными угрозами.

В свою очередь, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков указал на необходимость уделять особое внимание применению беспилотников и противодействию им.

Учения в Киргизии продлятся до 15 сентября.

20 августа сообщалось, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет серию учений в странах Центральной Азии. Маневры пройдут на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Ранее в ОДКБ заявили о напряженности из-за вторжения ВСУ на территорию России.

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