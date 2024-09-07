Бойцы группировки российских войск «Запад» за прошедшие сутки отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своей зоне ответственности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что за данный промежуток времени солдаты улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям девяти бригад украинских войск. При этом одной из них является 12-я бригада специального назначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Ударам подверглись места скопления живой силы и техники ВСУ у Серебрянского лесничества, населенного пункта Торское в Донецкой народной республике (ДНР), населенных пунктов Невское и Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР). Также несколько украинских отрядов заметили около населенных пунктов Лозовая, Купянск, Табаевка, Петропавловка и Ковшаровка в Харьковской области.

«Отразили восемь контратак штурмовых групп <...> ВСУ», — говорится в заявлении.

В боях с подразделениями «Запада» украинские войска потеряли до 450 солдат и один танк. Кроме того, Вооруженные силы РФ вывели из строя одну самоходную артиллерийскую установку (САУ) Braveheart британского производства и 22 единицы иных видов техники.

Ранее один из украинских батальонов признали в РФ террористическим сообществом.