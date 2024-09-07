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В Минобороны назвали потери ВСУ в зоне действия «Южной» группировки войск РФ

МО: «Южная» группировка войск РФ уничтожила до 810 украинских военных за сутки

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск продолжают углубляться в оборонительные позиции противника, в результате чего потери Вооруженных сил Украины составили до 810 военнослужащих за сутки. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки нанесли удары по формированиям «Иностранного легиона» и механизированным бригадам ВСУ, включая 24-ю, 30-ю, 54-ю, 93-ю, а также 56-ю мотопехотную, 144-ю пехотную, 10-ю, 79-ю и 80-ю штурмовые, а также 46-ю и 81-ю аэромобильные бригады. Удары были нанесены в районах таких населенных пунктов, как Северск, Верхнекаменское, Федоровка, Григоровка, Ступочки, Предтечино, Красногоровка, Максимилиановка и Катериновка Донецкой народной республики.

В министерстве добавили, что ВСУ потеряли за сутки две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, самоходную пушку «Пион» калибром 203 мм, две 155 мм гаубицы М198, произведенные в США, два 152 мм орудия Д-20, четыре 122 мм гаубицы Д-30, две 105 мм гаубицы М119, также американского производства, и полевой склад с боеприпасами.

До этого в Минобороны сообщили, что за сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 280 человек.

Ранее российский боец вышел победителем из снайперской дуэли с бойцом ВСУ.

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