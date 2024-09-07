Украина надеется получить от Литвы €10 млн на ракеты-дроны

Украина надеется получить от Литвы €10 млн на закупку ракет-дронов «Паляница». Об этом сообщил в пятницу экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, пишет РИА Новости.

По его словам, Киев получил новое подтверждение от минобороны Литвы о выделении суммы. Он добавил, что обещания озвучили на заседании рабочей группы на военной базе «Рамштайн» в Германии. Там Украина показала производственные способности своей армии, но в то же время попросила партнеров закупать больше вооружения у украинских производителей, отметил Камышин.

Накануне администрация США выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму $250 млн. В новый пакет вошли зенитные ракеты RIM-7, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4, боевые машины пехоты Bradley и другое вооружение.

До этого немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия планирует в сотрудничестве с Данией и Нидерландами отправить на Украину дополнительную партию танков Leopard 1A5.

Ранее премьер Италии сочла застойную ситуацию на Украине условием для переговоров.