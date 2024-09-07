ВС России нанесли удар по живой силе ВСУ в Курской области

Российские войска нанесли удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе ряда населенных пунктов Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары наносились авиацией и артиллерией. Штурмовые бригады ВСУ, а также украинская техника располагалась в районе населенных пунктов Апанасовка, Вишневка, Борки, Внезапное, Гоголевка, Замостье, Казачая Локня, Кругленькое.

За прошедшие сутки ВСУ лишились в Курской области 13 единиц бронетехники, в том числе трех танков и 10 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских орудий. Потери в живой силе составили до 280 военнослужащих.

5 сентября замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что руководство Вооруженных сил Украины перебросило наемников-иностранцев из-под Харькова в зону боев в Курской области. По его словам, туда отправили более 500 наемников, «преимущественно французской национальности».

Ранее в приграничном районе Курской области сбили две авиационные бомбы ВСУ.