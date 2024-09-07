Российские подразделения освободили в Донецкой народной республике село Калиново. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Помимо этого в ДНР бои велись в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Нелеповка, Николаевка, Полтавка, Димитров, Гродовка, Селидово, Мемрик и Галицыновка. Потери в живой силе и технике понесли украинские подразделения 31-й, 53-й, 63-й, 100-й, 151-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны.

Российскими подразделениями отражены семь контратак штурмовых групп 32-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 2-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины.

По информации военного ведомства РФ, потери противника составили до 470-ти военнослужащих, 155-мм гаубица Caesar производства Франции, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», шесть 122-мм гаубиц Д-30, а также боевые бронированные машины MaxxPro производства США и «Казак», боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и четыре автомобиля.

6 сентября сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли около 500 специалистов при ударе ВС России по Полтаве. Помимо украинских военнослужащих под удар попали также проводившие обучение иностранные наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции.

Ранее в России заявили о сокрушительных потерях ВСУ на Донецком фронте.