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Американский журналист заявил, что на Западе не знают о наемниках в Курской области

РИА: жители Запада не знают о наемниках из их стран в Курской области

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Inna Varenytsia/Reuters

Жители США и других стран Запада не имеют информации о том, что их сограждане принимают участие в боевых действиях как наемники на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в интервью РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл.

По его словам, западные СМИ не сообщают населению правду о конфликте, не рассказывают об участии наемников из их стран в боевых действиях в Курской области и в зоне специальной военной операции на Украине.

«Никто на Западе не видит, что это американцы, французские солдаты. Они не знают, что французские солдаты находятся на артиллерийских позициях в Украине», — заявил собеседник агентства.

Хинкл отметил, что западные граждане думают, что «украинцы каким-то волшебным образом» научатся летать на F-16 в течение двух недель.

По оценке журналиста, в нападении на Курскую область участвуют хорошо подготовленные наемники из США, Франции, Британии. Кроме того, там участвуют кадровые военные, выступающие в качестве наемников.

До этого сообщалось, что российские войска ударили ракетами из оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» по месту дислокации иностранных наемников ВСУ в Константиновке. В итоге российские военные уничтожили около 50 французских боевиков, заявил источник агентства.

Ранее стало известно о просьбах наемников ВСУ в Курской области сменить их.

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Операция на Украине
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