Украина разработала летающие автоматы Калашникова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили в бою новую разработку — летающий автомат Калашникова. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что на вооружение ВСУ это оружие поставила группа украинских инженеров Wild Hornets. Система представляет собой автомат АК-47, установленный на летающую платформу с четырьмя винтами. В середине августа, по информации Bild, она была впервые применена на практике.

В комментарии изданию военный эксперт Юлиан Рёпке заявил, что в такой разработке самое сложное — стабилизировать автомат при стрельбе, чтобы дрон не отклонялся от отдачи и не было большого разброса. Насколько эффективно такое оружие и поставят ли его в серийное производство, в настоящее время неясно.

7 сентября сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали применять в зоне спецоперации «изрыгающие огонь драконьи дроны». По утверждению телеканала CNN, низколетящие беспилотники сбрасывают расплавленный металл, выглядящий как потоки огня, на удерживаемые Россией позиции в лесных массивах. Украинские военные помещают около 500 граммов термитной смеси под стандартные FPV-дроны, после чего дистанционно запускают химическую реакцию для поджигания. Соединение температурой 2200 °С способно быстро прожечь металл, уничтожить деревья и другую растительность.

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