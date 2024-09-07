Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ

Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в Шебекинском городском округе в поселке Шамино дрон атаковал автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Его в тяжелом состоянии со множественными ранениями карета скорой помощи доставила в городскую больницу №2 Белгорода.

В селе Козьмодемьяновка в результате атаки дрона повреждено ограждение частного дома, также осколки посекли три легковые машины.

В Белгородском районе на участке автодороги Никольское — Зиборовка вражеский беспилотник атаковал грузовик. Водитель не пострадал, транспортное средство получило повреждения, добавил Гладков.

Минобороны сообщало, что в ночь на 7 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и еще одним регионом.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.