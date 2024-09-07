Алаудинов рассказал, чем он отличается от украинских генералов

Командирский состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) различного уровня избегает поездок в зону ведения боевых действий. Об этом рассказал ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Командир «Ахмата» подчеркнул, что в отличие от украинских генералов, он лично присутствует на поле боя, тогда как наиболее высокий войсковой чин ВСУ, который можно встретить на линии боевого соприкосновения, — это командир взвода.

«Командирский состав у украинских формирований никогда не находится даже близко к линии боевого соприкосновения. Это то, что присуще нам. То, что я могу везде бегать по передовой, украинским генералам это не присуще», — заявил он.

Алаудинов выразил уверенность, что на передовой не появляется даже командир батальона ВСУ. На это указывают и показания пленных бойцов украинской армии, которые говорят, что не только командиров батальонов, но даже командиров рот «никогда не видели».

До этого пленный украинский боец Сергей Стадник рассказал, что командование ВСУ бросило мобилизованных на произвол судьбы. Как рассказал военнослужащий, офицеры обманом заставляли рядовых солдат идти на позиции. Они убеждали людей, что им всего лишь надо постоять в обороне, пищи и воды при этом не было.

Ранее украинский офицер сдался в плен ВС РФ из-за нехватки бойцов в его роте.