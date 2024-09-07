Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава ДНР Пушилин оценил продвижение российских войск к Угледару

Глава ДНР Пушилин: российские бойцы уже видят Угледар невооруженным глазом

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие настолько близко подошли к Угледару в Донецкой народной республике (ДНР), что видят его невооруженным глазом. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Денис Пушилин.

Он прокомментировал ситуацию на фронте после визита в 29-ю общевойсковую армию Восточного военного округа. Как рассказал Пушилин, в том числе здесь он ознакомился с новыми тактическими подходами Вооруженных сил РФ к управлению боем при помощи современного оборудования.

«Угледар уже видно невооруженным глазом, так близко к нему подошли наши бойцы, освобождая русскую землю», — добавил глава ДНР.

3 сентября агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что украинские солдаты в Угледаре оказались в полукольце. По словам источника, в настоящее время у ВС РФ есть возможность простреливать населенный пункт с разных направлений.

В тот же день военный корреспондент Юрий Котенок назвал донецкое село Новоукраинка «ключом от Угледара». Журналист уточнил, что после взятия этого населенного пункта российские войска смогут наносить удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре.

Ранее российский полковник объяснил, почему ВС РФ важно взять Угледар под свой контроль.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами