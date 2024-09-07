В приграничном районе Курской области сбили две авиационные бомбы ВСУ

В приграничном районе Курской области сбили две управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов.

Он поблагодарил бойцов противовоздушной обороны за защиту территорий региона.

Также в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 7 сентября уничтожили четыре украинских беспилотника над регионами России.

Этим же утром десантники из состава группировки ВС РФ «Север» ликвидировали украинский минометный расчет в лесопосадке в приграничном районе Курской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Херсонской области заявили об «охоте» беспилотников ВСУ на мирное население.