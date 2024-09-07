ВСУ начали применять «драконов» в зоне СВО

Вооруженные силы Украины начали применять «изрыгающих огонь драконьих дронов» в зоне спецоперации. Об этом сообщает телеканал CNN.

«<...> Низколетящие беспилотники сбрасывают потоки огня — на самом деле расплавленный металл — на удерживаемые Россией позиции в лесных массивах», — говорится в публикации.

CNN утверждает, что украинские военные помещают около 500 граммов смеси под стандартные FPV-дроны, после чего дистанционно запускают химическую реакцию для поджигания.

Температура горения этой термитной смеси — 2200 градусов по Цельсию. Химическое соединение способно быстро прожечь металл, уничтожить деревья и другую растительность.

Так, военный аналитик Николас Драммонд в разговоре с CNN назвал сброс термита при помощи БПЛА «довольно инновационным решением». При этом эксперт выразил сомнение в его эффективности. Аналитик считает, что возможности у Украины ограничены, и ВСУ вряд ли массово будут использовать «дроны-драконы».

До этого сообщалось, что украинские войска начали поджигать леса и поля, чтобы остановить продвижение подразделений Вооруженных сил России в Харьковской области. ВСУ перешли к тактике «выжженной земли», которая запрещена Женевской конвенцией.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области из-за солнца взорвался склад с боеприпасами.