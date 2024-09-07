В украинском Днепре произошли новые взрывы

Новая серия взрывов произошла в Днепре (Днепропетровск до 2016 года) на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

«В Днепре слышны взрывы», — говорится в Telegram-канале «Общественного».

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Утром в городе и в Харьковской области произошли взрывы. В результате был поврежден объект логистической инфраструктуры в селе Купянск-Узловой.

Также ударом в пригороде Николаева была уничтожена по меньшей мере одна ракетная система залпового огня HIMARS из тех, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по Крыму и Скадовску в Херсонской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.