В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника

В лесу в Козельском районе Калужской области нашли обломки беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, на месте работает оперативная группа.

Глава региона напомнил, что после работы систем противовоздушной обороны местные жители обнаруживают обломки вражеских дронов раньше оперативных служб. Он призвал не подходить и не трогать фрагменты сбитых БПЛА.

«Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. На них может быть взрывчатка. Обязательно поговорите с детьми – предупредите их об опасности», — заключил Шапша.

Этим же утром в Минобороны сообщали, что средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями. В ведомстве пояснили, что над регионами сбили летательные аппараты самолетного типа.

Ранее беспилотник атаковал здание Верховной рады в Киеве.