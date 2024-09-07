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На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Харьковской области

Глава ОВА Синегубов: поврежден объект логистической инфраструктуры под Харьковом

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Объект логистической инфраструктуры поврежден в результате взрывов в селе Купянск-Узловой в Харьковской области на Украине, где находится крупный железнодорожный узел. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела поврежден объект логистической инфраструктуры», — написал чиновник.

Купянск-Узловой находится в Купянском районе Харьковской области Украины. Там расположен крупный железнодорожный узел. Населенный пункт связан железной дорогой в том числе со станциями Харьков, Святогорск, Попасная.

До этого сообщалось, что в пригороде Николаева уничтожена по меньшей мере одна ракетная система залпового огня HIMARS из тех, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по регионам России.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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