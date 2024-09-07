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ЦАХАЛ заявил об ударе по командному центру ХАМАС на севере Газы

ЦАХАЛ сообщил об ударе по командному центру ХАМАС на севере сектора Газа

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Dylan Martinez/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командному центру палестинского радикального движения ХАМАС на севере Газы. Об этом сообщила пресс-служба армии в Telegram-канале.

«В пятницу вечером ВВС нанесли удар по командно-оперативному центру ХАМАС, расположенному в школе Халима аль-Садия на севере Газы», — говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, палестинское движение использовало этот командный пункт для планирования терактов. В пресс-службе израильской армии подчеркнули, что были предприняты многочисленные шаги на снижение риска для гражданских лиц. Были использованы точные боеприпасы, а также воздушное наблюдение и разведданные для дополнительного снижения рисков.

До этого бывший главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что члены палестинского движения ХАМАС создали новое поле боя за счет подземных туннелей, тем самым бросив вызов традиционному стратегическому планированию.

Ранее в США заявили, что не смогут «вечно» защищать Израиль от Ирана.

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