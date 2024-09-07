ЦАХАЛ заявил об ударе по командному центру ХАМАС на севере Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командному центру палестинского радикального движения ХАМАС на севере Газы. Об этом сообщила пресс-служба армии в Telegram-канале.

«В пятницу вечером ВВС нанесли удар по командно-оперативному центру ХАМАС, расположенному в школе Халима аль-Садия на севере Газы», — говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, палестинское движение использовало этот командный пункт для планирования терактов. В пресс-службе израильской армии подчеркнули, что были предприняты многочисленные шаги на снижение риска для гражданских лиц. Были использованы точные боеприпасы, а также воздушное наблюдение и разведданные для дополнительного снижения рисков.

До этого бывший главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что члены палестинского движения ХАМАС создали новое поле боя за счет подземных туннелей, тем самым бросив вызов традиционному стратегическому планированию.

Ранее в США заявили, что не смогут «вечно» защищать Израиль от Ирана.