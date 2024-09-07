Российские войска ударили ракетами из оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М» по месту дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

В итоге российские военные уничтожили около 50 французских боевиков, заявил источник агентства.

Константиновка — город в Краматорском районе Донецкой народной республики. Населенный пункт находится в части ДНР, которая контролируется украинскими военными.

5 сентября замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что руководство Вооруженных сил Украины перебросило наемников-иностранцев из-под Харькова в зону боев в Курской области. По его словам, туда отправили более 500 наемников, «преимущественно французской национальности».

Корреспонденты ТАСС писали, что участвующие в боевых действиях на стороне Украины наемники, которые находятся с украинскими подразделениями в Курской области, все чаще просят ротации. По словам источника агентства, наемники «растеряли свой изначальный пыл», с которым заходили на российскую территорию.

Ранее подполье сообщило о массированном ударе по позициям ВСУ под Краматорском.