Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия ударила «Искандером» по французским наемникам в Донбассе

РИА Новости: в Константиновке уничтожили порядка 50 наемников ВСУ из Франции

close
Twitter

Российские войска ударили ракетами из оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М» по месту дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

В итоге российские военные уничтожили около 50 французских боевиков, заявил источник агентства.

Константиновка — город в Краматорском районе Донецкой народной республики. Населенный пункт находится в части ДНР, которая контролируется украинскими военными.

5 сентября замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что руководство Вооруженных сил Украины перебросило наемников-иностранцев из-под Харькова в зону боев в Курской области. По его словам, туда отправили более 500 наемников, «преимущественно французской национальности».

Корреспонденты ТАСС писали, что участвующие в боевых действиях на стороне Украины наемники, которые находятся с украинскими подразделениями в Курской области, все чаще просят ротации. По словам источника агентства, наемники «растеряли свой изначальный пыл», с которым заходили на российскую территорию.

Ранее подполье сообщило о массированном ударе по позициям ВСУ под Краматорском.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами