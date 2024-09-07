В Воронежской области ввели режим ЧС после детонации взрывоопасных предметов

В Острогожском районе Воронежской области, где ночью началась детонация взрывоопасных предметов, объявили режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, сотрудники оперативных служб эвакуируют жителей одного населенного пункта. Для них развернули пункты временного размещения (ПВР), а также организовали автобусы.

Пока в ПВР расположились несколько десятков человек. Однако большинство эвакуированных находятся у родственников и знакомых. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал.

Незадолго до этого Гусев сообщил об отмене опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области. Он призвал жителей Острогожского района не приближаться к месту пожара и не подходить к подозрительным предметам, а об их обнаружении сообщать оперативным службам.

В 03:34 губернатор сообщил, что в Острогожском районе произошел пожар из-за обломков украинского дрона, подавленного средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, отметил глава региона.

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