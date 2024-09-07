На Украине заявили о повреждении объектов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Назначенный властями Украины глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в своем Telegram-канале о повреждении нескольких объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

По его словам, в регионе прозвучало 265 взрывов за сутки. Позже в администрацию поступили сообщения о повреждениях объектов инфраструктуры.

Этой же ночью взрывы произошли в Хмельницкой, Винницкой, Николаевской и Киевской областях. В этих регионах звучит воздушная тревога. Также в красной зоне оказались Ровненская, Тернопольская, Житомирская, Одесская, Полтавская, Черкасская, Черниговская, Черкасская и Сумская области.

6 сентября сообщалось о взрывах в Киевской области на фоне воздушной тревоги. Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что воздушная тревога действовала в столице на протяжении всей минувшей ночи.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило об ударе по месту производства БПЛА в Павлограде.