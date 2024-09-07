Группировка «Днепр» поразила подразделения двух бригад ВСУ

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Днепр» Роман Кодрян сообщил о нанесении поражения подразделениям двух бригад ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.

«Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 39-й бригады береговой обороны и 108-й бригады территориальной обороны в районах Отрадокаменки, Белогорья (Херсонская область), Малой Токмачки (Запорожская область)», — уточнил Кодрян.

Он добавил, что потери украинской стороны насчитывают до 60 военнослужащих, девять автомобилей и боевую бронированную машину.

29 августа расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» артиллерийского соединения из состава группировки «Днепра» сорвал ротацию ВСУ на правом берегу Днепровского лимана. Пункт временной дислокации украинских военных обнаружила разведка, а расчет разведывательного БПЛА вел наблюдение за зданием. Дождавшись момента, когда к пункту временной дислокации ВСУ подъедет машина с бойцами, расчет произвел пуск ракеты и поразил цель.

Ранее появились кадры уничтожения украинского бронетранспортера в Курской области.