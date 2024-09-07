ВСУ потеряли несколько танков и минометов в Курской области

Спецназ «Ахмат» уничтожил за день на курском направлении два танка, два миномета, один автотранспорт, одну артиллерийскую установку и два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ВСУ потеряли дроны «Лелека» и «Баба-яга».

По словам Алаудинова, противник за последние сутки понес серьезные потери. Он отметил, что бойцам ВСУ «приходится очень несладко». Украинские войска понесли большие потери личного состава, добавил генерал-майор. По его словам, пока говорить о полном освобождении Курской области преждевременно, но работа продолжается.

Операция ВСУ в Курской области продолжается уже месяц. Минобороны РФ заявило, что Украина потеряла в регионе более 10 тыс. военнослужащих. О больших потерях ВСУ регулярно сообщает и Алаудинов. В одном из недавних сообщений он не смог сдержать смех, рассказывая о неудачной для ВСУ атаке российского БПЛА. На Украине же операцией довольны. «Абсолютно все цели... реализуются», — заявил президент Владимир Зеленский. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Алаудинов заявил о «выжигании» украинских войск в Курской области.