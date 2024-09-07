Алаудинов описал положение ВСУ под Курском

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов оценил положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом он рассказал на видео в Telegram-канале.

По словам офицера, противник за последние сутки понес серьезные потери. Он заявил, что бойцам ВСУ «приходится очень несладко». В зоне ответственности «Ахмата» было подбито два танка, два миномета, автотранспорт, артиллерийская установка.

ВСУ понесли большие потери личного состава, добавил Алаудинов. Он уточнил, что пока говорить о полном освобождении Курской области преждевременно, но работа продолжается.

6 сентября Алаудинов заявил, что российские солдаты продвинулись вперед на ряде участков на Курском направлении. По его словам, помимо этого особых изменений нет.

В этот же день командир спецназа «Ахмат» рассказал о неудачной попытке украинских солдат сбить российский дрон в Курской области.

Ранее Алаудинов заявил о «выжигании» украинских военных в Курской области.