Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алаудинов описал положение ВСУ под Курском

Алаудинов заявил, что ВСУ за сутки понесли под Курском серьезные потери

close
Алексей Майшев/РИА Новости

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов оценил положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом он рассказал на видео в Telegram-канале.

По словам офицера, противник за последние сутки понес серьезные потери. Он заявил, что бойцам ВСУ «приходится очень несладко». В зоне ответственности «Ахмата» было подбито два танка, два миномета, автотранспорт, артиллерийская установка.

ВСУ понесли большие потери личного состава, добавил Алаудинов. Он уточнил, что пока говорить о полном освобождении Курской области преждевременно, но работа продолжается.

6 сентября Алаудинов заявил, что российские солдаты продвинулись вперед на ряде участков на Курском направлении. По его словам, помимо этого особых изменений нет.

В этот же день командир спецназа «Ахмат» рассказал о неудачной попытке украинских солдат сбить российский дрон в Курской области.

Ранее Алаудинов заявил о «выжигании» украинских военных в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами