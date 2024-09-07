ВСУ потеряли почти 50 безэкипажных катеров за неделю

С 28 августа по 5 сентября было уничтожена около 50 безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ, сообщил ТАСС высокопоставленный военный источник.

По его словам, 4 сентября в ходе ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» у Одессы было ликвидировано 20 БЭК.

«Всего с 28 августа по 5 сентября т. г. было уничтожено 48 украинских БЭК, в том числе в море — 16 БЭК и в портах — 32 БЭК», — сообщил источник.

Он добавил, что еще 38 безэкипажных катеров были повреждены в местах складирования.

Базой БЭК служит обычная скоростная моторная лодка. Главные элементы любого безэкипажного катера — это камеры и система связи, без которых аппаратом управлять нельзя. Традиционно на украинские морские дроны устанавливают тарелку SpaceX Starlink, которая позволяет транслировать HD-видео с камер без задержки. Некоторые БЭКи снабжены реактивным огнеметом (похожим на гранатомет) или управляемой ракетой для стрельбы по воздушным целям, также на них можно установить направляющие для пуска ракет типа «Град».

Ранее «Газета.Ru» объяснила, как применяются украинские безэкипажные катера.