Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ потеряли до 500 специалистов при ударе ВС России по Полтаве

РИА: порядка 500 специалистов ВСУ погибли и пострадали при ударе по Полтаве

close
«Военный обозреватель»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Военный обозреватель»

В результате удара по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве, который российские войска нанесли на текущей неделе, погибли и ранены порядка 500 специалистов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленный военный источник.

«Среди погибших и раненых: военнослужащие ВСУ и Нацгвардии — специалисты связи, операторы комплексов РЭБ, радиоэлектронной разведки, беспилотных летательных аппаратов, а также иностранные наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции, обучавшие украинских военных», — заявил он.

6 сентября в министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России поразили 179-й объединенный учебно-тренировочный центр украинских войск, который располагался в городе Полтава.

По информации ведомства, на территории центра проходила подготовка специалистов радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотников, которых в дальнейшем задействовали бы для ударов по России. Обучение проходило под руководством иностранных инструкторов, подчеркнули в Минобороны.

Данный учебный центр был поражен 3 сентября. В Минобороны РФ заявили, что цели удара были достигнуты.

Ранее появилось видео с последствиями удара по учебному центру ВСУ в Полтаве.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами