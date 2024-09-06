ВСУ потеряли до 500 специалистов при ударе ВС России по Полтаве

В результате удара по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве, который российские войска нанесли на текущей неделе, погибли и ранены порядка 500 специалистов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленный военный источник.

«Среди погибших и раненых: военнослужащие ВСУ и Нацгвардии — специалисты связи, операторы комплексов РЭБ, радиоэлектронной разведки, беспилотных летательных аппаратов, а также иностранные наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции, обучавшие украинских военных», — заявил он.

6 сентября в министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России поразили 179-й объединенный учебно-тренировочный центр украинских войск, который располагался в городе Полтава.

По информации ведомства, на территории центра проходила подготовка специалистов радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотников, которых в дальнейшем задействовали бы для ударов по России. Обучение проходило под руководством иностранных инструкторов, подчеркнули в Минобороны.

Данный учебный центр был поражен 3 сентября. В Минобороны РФ заявили, что цели удара были достигнуты.

Ранее появилось видео с последствиями удара по учебному центру ВСУ в Полтаве.