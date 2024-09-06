Испания собирается отправить Украине зенитную батарею Hawk

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес объявила о немедленной отправке Киеву батареи Hawk. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз министерства обороны Испании.

«Учитывая явный запрос президента [Украины] Зеленского на системы противовоздушной обороны, министр Роблес объявила о немедленной поставке полной батареи Hawk, которая включает в себя 6 ракетных пусковых установок, также подаренных Испанией и уже находящихся в Польше», — говорится в релизе военного ведомства.

27 мая президент Украины Владимир Зеленский посетил Испанию для подписания соглашения о безопасности и переговоров с премьером Педро Санчесом. Стороны обсудили оборонное сотрудничество Киева и Мадрида.

HAWK является мобильным зенитным ракетным комплексом (ЗРК) средней дальности, предназначенный для продолжительного дежурства на одной позиции. Комплекс способен поражать аэродинамические цели. Украинские военно-воздушные силы уже получили от Испании и Швеции комплексы модификации MIM-23B I-HAWK Phase III.

Ранее сообщалось, что Украина намерена развернуть производство испано-австрийских БМП.