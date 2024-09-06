Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Испания собирается отправить Украине зенитную батарею Hawk

МО Испании объявило о немедленной отправке Украине зенитной батареи Hawk

close
missilery.info

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес объявила о немедленной отправке Киеву батареи Hawk. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз министерства обороны Испании.

«Учитывая явный запрос президента [Украины] Зеленского на системы противовоздушной обороны, министр Роблес объявила о немедленной поставке полной батареи Hawk, которая включает в себя 6 ракетных пусковых установок, также подаренных Испанией и уже находящихся в Польше», — говорится в релизе военного ведомства.

27 мая президент Украины Владимир Зеленский посетил Испанию для подписания соглашения о безопасности и переговоров с премьером Педро Санчесом. Стороны обсудили оборонное сотрудничество Киева и Мадрида.

HAWK является мобильным зенитным ракетным комплексом (ЗРК) средней дальности, предназначенный для продолжительного дежурства на одной позиции. Комплекс способен поражать аэродинамические цели. Украинские военно-воздушные силы уже получили от Испании и Швеции комплексы модификации MIM-23B I-HAWK Phase III.

Ранее сообщалось, что Украина намерена развернуть производство испано-австрийских БМП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами