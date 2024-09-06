Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Мельник опроверг утверждения президента Украины Владимира Зеленского о стабилизации на Красноармейском направлении фронта. Соответствующее заявление он опубликовал в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Вчера верховный [главнокомандующий, Зеленский] сообщил, что на покровском направлении стабилизация. Но если это стабилизация, то я балерина», — написал он.

Военный отметил, что ситуация для ВСУ на территории ДНР в Невельском и в районе реки Волчья остается максимально сложной.

Недавно Зеленский выступил с утверждением в интервью телекомпании NBC, что ВСУ удалось стабилизировать обстановку на ряде сложных направлений.

6 сентября Зеленский в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны, которая проходит в Германии на американской авиационной базе «Рамштайн», заявил о необходимости завершить конфликт с РФ текущей осенью.

В ходе встречи шеф Пентагона заявил, что американский лидер Джо Байден намерен до конца дня объявить о выделении пакета помощи Киеву в размере $250 млн.

Ранее Зеленский призвал союзников игнорировать красные линии Москвы.