Российские войска боеприпасом «Ланцет» уничтожили буксируемую гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Кадры уничтожения опубликовали в Минобороны РФ.

«В ходе разведывательных мероприятий в Курской области военнослужащие группировки войск «Север» в ночное время выявили движение грузового автомобиля с буксируемой гаубицей ВСУ», — говорится в сообщении.

На кадрах, предоставленных министерством, виден взрыв и пожар, начавшийся после удара по гаубицы ВСУ.

6 сентября российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинский бронетранспортер в Курской области.

Накануне Вооруженные силы РФ уничтожили с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS. Состоящая на вооружении украинской армии американская установка попала под удар российской ракеты в районе населенного пункта Могрица, который находится в 20 км от города Сумы.

Ранее военных в Курской области снабдили новыми комплексами разведки.