Нидерланды пообещали Украине оборудование и ракеты для F-16

Глава минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс на заседании контактной группы по военному содействию Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии заявил, что страна поставит Киеву ракеты класса «воздух — воздух» для F-16 на Украине, а также запчасти и различное оборудование на €80 млн. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт голландского оборонного ведомства.

Он напомнил, что истребители F-16 нуждаются в поддержке и запасных частях для обслуживания.

«Нидерланды поставят различное снаряжение и оборудование на сумму 80 млн евро», — заявил Брекельманс.

Министр уточнил, что речь идет о большом количестве запасных частей, включая генераторы, небольшие транспортные средства, а также специализированные инструменты и лестницы.

Он добавил, что с помощью поставленных ракет класса «воздух - воздух» Украина сможет уничтожать самолеты противника в небе.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что западные союзники передали Киеву первую партию F-16. Украина получила 10 таких боевых машин, а к концу года их число возрастет до 20.

29 августа в генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что украинская армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий.

Ранее Зеленский заявил, что Украине мало переданных истребителей F-16.