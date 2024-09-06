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Нидерланды пообещали Украине оборудование и ракеты для F-16

Нидерланды пообещали Украине ракеты класса «воздух — воздух» для F-16

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс на  заседании контактной группы по  военному содействию Украине на  американской авиабазе Рамштайн в  Германии заявил, что страна поставит Киеву ракеты класса «воздух  — воздух» для F-16 на  Украине, а  также запчасти и  различное оборудование на  €80  млн. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт голландского оборонного ведомства.

Он напомнил, что истребители F-16 нуждаются в поддержке и запасных частях для обслуживания.

«Нидерланды поставят различное снаряжение и  оборудование на  сумму 80  млн евро», — заявил Брекельманс.

Министр уточнил, что речь идет о большом количестве запасных частей, включая генераторы, небольшие транспортные средства, а также специализированные инструменты и лестницы.

Он добавил, что с помощью поставленных ракет класса «воздух - воздух» Украина сможет уничтожать самолеты противника в небе.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что западные союзники передали Киеву первую партию F-16. Украина получила 10 таких боевых машин, а к концу года их число возрастет до 20.

29 августа в генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что украинская армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий.

Ранее Зеленский заявил, что Украине мало переданных истребителей F-16.

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