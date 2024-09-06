В Раде потребовали отставки министра обороны Украины

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал к отставке министра обороны Украины Рустема Умерова. Соответствующую запись парламентарий оставил в своем Telegram-канале.

Гончаренко назвал Умерова «действительно некомпетентным», заявил, что его «нужно было уволить еще вчера», а каждый день пребывания его на посту «будет иметь очень и очень плохие последствия для Украины».

«Он хороший парень. Приятный. Английский знает. Но уровень министра — это немножко другое», — написал Гончаренко.

30 августа сообщалось, что в составе делегации Украины Умеров побывал в США, где встретился с главой Пентагона для обсуждения ситуации на линии фронта и потребностей Вооруженных сил Украины. Одной из задач в рамках переговоров была попытка убедить американскую сторону снять ограничения на удары дальнобойным оружием США вглубь территории РФ. По информации источника CNN, Киев намеревался предоставить Вашингтону перечень «приоритетных целей», без ударов по которым «будет сложно изменить курс военных действий в сторону Украины».

Ранее Умеров раскрыл, что Украина ждет от США после передачи списка целей в РФ.